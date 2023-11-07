Возможно, это будет историческим шансом для «старушки Европы», который нельзя упускать.

На фоне тотальной усталости от украинского кейса в Европе, которая продемонстрировала себя верным пуделем Соединённых Штатов, к власти начинают приходить элиты с государственным складом ума, а те руководители, которые ещё не успели смениться, на следующих выборах, если, конечно, выборы не украсть, победу не одержат. Это видно и по опросам, из которых следует, что действующие в странах ЕС власти устраивают с каждым днём всё меньшее количество простых европейцев, и в целом по замыканию граждан ЕС в своих внутренних проблемах, которых из-за чудовищно непродуманной политики центральных европейских властей становится всё больше и больше.

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И вот, понимая, к чему всё идёт, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что если ЕС прекратит оказывать всевозможную поддержку Украине, то страна потерпит поражение, а в Европе начнут набирать популярность «крайне правые» политики, которых Чолаку назвал «двойниками Путина». Имеются в виду, естественно, не внешние двойники, а двойники в плане политических предпочтений и методов управления государством.

Уже сейчас, справедливо отметил премьер Румынии, в европейских странах растёт популярность партий, призывающих восстановить отношения с Россией. В качестве примера Чолаку привёл партию «Альтернатива для Германии», которая за последние пару лет на фоне действий канцлера ФРГ Олафа Шольца стала набирать прямо-таки колоссальную популярность.

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Что до Румынии, то, заявил Чолаку, Бухарест будет продолжать помогать Украине невзирая на политические издержки, потому что эти издержки, видите ли, «менее важны», чем прецедент, который будет создан в результате российской победы на Украине. Как мы видим, осознание реальности уже добивает даже до самых от неё оторванных европейских «политиков», которые прямым текстом уже говорят, что без западной помощи Киеву никаких успехов в конфликте не видать. Здесь добавить, собственно, и нечего.