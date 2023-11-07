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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Румынии опасаются, что в результате усталости от Украины к власти в Европе начнут приходить «двойники Путина»
Возможно, это будет историческим шансом для «старушки Европы», который нельзя упускать.

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На фоне тотальной усталости от украинского кейса в Европе, которая продемонстрировала себя верным пуделем Соединённых Штатов, к власти начинают приходить элиты с государственным складом ума, а те руководители, которые ещё не успели смениться, на следующих выборах, если, конечно, выборы не украсть, победу не одержат. Это видно и по опросам, из которых следует, что действующие в странах ЕС власти устраивают с каждым днём всё меньшее количество простых европейцев, и в целом по замыканию граждан ЕС в своих внутренних проблемах, которых из-за чудовищно непродуманной политики центральных европейских властей становится всё больше и больше.

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И вот, понимая, к чему всё идёт, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что если ЕС прекратит оказывать всевозможную поддержку Украине, то страна потерпит поражение, а в Европе начнут набирать популярность «крайне правые» политики, которых Чолаку назвал «двойниками Путина». Имеются в виду, естественно, не внешние двойники, а двойники в плане политических предпочтений и методов управления государством.

Уже сейчас, справедливо отметил премьер Румынии, в европейских странах растёт популярность партий, призывающих восстановить отношения с Россией. В качестве примера Чолаку привёл партию «Альтернатива для Германии», которая за последние пару лет на фоне действий канцлера ФРГ Олафа Шольца стала набирать прямо-таки колоссальную популярность.

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Что до Румынии, то, заявил Чолаку, Бухарест будет продолжать помогать Украине невзирая на политические издержки, потому что эти издержки, видите ли, «менее важны», чем прецедент, который будет создан в результате российской победы на Украине. Как мы видим, осознание реальности уже добивает даже до самых от неё оторванных европейских «политиков», которые прямым текстом уже говорят, что без западной помощи Киеву никаких успехов в конфликте не видать. Здесь добавить, собственно, и нечего.

#россия #украина #политика #евросоюз #румыния
4
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swr5
17:49
Слишком толсто.
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super619
17:48
Для кого - покажет история. Если Украина не войдёт в состав РФ - для Ротшильдов-Морганов. А если войдёт - Миллеров-Сечиных-Ротенбергов.
Зеленский рассматривает вариант всеобщей мобилизации на Украине
Alexandr-sim
17:48
Параша не оптимизированная, занесли видимо чемоданчик или тупо разрабы болт положили на оптимизацию. Думаю если не разрабы, то модеры допилят игру и её спокойно вытянет 580 карточка
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Тилька Шмидт
17:47
Вроде как ходил слух, что Украина стала "Землей Обетованной" для евреев с Израиля)))))))
Зеленский рассматривает вариант всеобщей мобилизации на Украине
Вячеслав Шабанов
17:45
Зачем мне интернет в 500р за месяц, при использовании моего оборудования в максимум износа?
GeForce 3070 Ti майнит всего $3 в сутки, греется до сотни и не отбивает вложения по мнению SS.miner
Nacvark
17:42
Новая бомба по сути, просто речь идёт о модернизации старой модификации. Хотя сомнительные усилия ради того, чтобы сделать 20 - 30 штук, уничтожив старые бомбы. Сами себе разоружают.
В США создают новую серийную термоядерную бомбу B61-13
super619
17:41
Великая честь освободить территорию для других народов.
Зеленский рассматривает вариант всеобщей мобилизации на Украине
Виталик Плаунов
17:40
Вот кстати только у парадоксов на форуме, оставил тему про отсутствие ЛОДов и избыточные полигоны моделей, типа фасок на вентиляцияционных трубах, оконных рам и тому подобное.
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Тилька Шмидт
17:39
Основная их проблема, это то что мотивированных на гражданке практически не осталось.
Зеленский рассматривает вариант всеобщей мобилизации на Украине
Joker!
17:38
Нолько не новые бомбы, а новоя оболочка(по сути модернизация) для зарядов стоявших 61-7, которые насколько помню модернизация 61-2
В США создают новую серийную термоядерную бомбу B61-13
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