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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Секретарь СНБО Украины заявил, что людям, сомневающимся в победе, не место во власти и в военном командовании
Мы думали, во власти и в командовании должно быть место реалистам и профессионалам, а не поддакивающим пуделям.

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Вокруг киевского руководства продолжают расцветать интриги, заговоры и грызня за власть. Каждый день из Киева поступают одна интересная новость за другой: и утрата веры высшего военного руководства в победу в текущем конфликте, и демонстративные устранения приближённых к главкому ВСУ Валерию Залужному, и «вбросы» об отставке самого Залужного, и материалы, «сливающие» непосредственно президента Зеленского. В общем, очевидно, что нас ожидают очень интересные недели и месяцы, ну а сейчас киевское политическое руководство уже начало активно подготавливать почву к смене руководства военного.

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Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что во власти и военном командовании не место людям, которые сомневаются в победе страны. Согласно очень глубокому философскому умозаключению Данилова, воля является основой борьбы, а уверенность в победе — «абсолютным императивом». По мнению Данилова, якобы нет никаких оснований для пораженческих настроений, поскольку непонятно, почему России должен удаться затяжной конфликт, если якобы не удался молниеносный.

Здесь Данилов, впрочем, как всегда переиначивает действительность: молниеносный конфликт почти удался, но его сорвали прибывшие в Киев западные функционеры во главе с тогдашним премьером Британии Борисом Джонсоном, пообещавшие Украине абсолютную и беспрецедентную поддержку в конфликте с РФ. Сейчас, как мы видим, вся эта поддержка выгорела и не привела ни к какому весомому результату, лишь оттянув неизбежность.

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Верит ли сам Данилов в сказки (судя по его действиям относительно собственной семьи — нет, не верит) о победе ВСУ, на данном этапе не важно. Своё заявление он, по всей видимости, сделал качестве подготовки общества к снятию главкома ВСУ Залужного с должности.

#россия #украина #политика #боевые действия
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