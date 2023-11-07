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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил об укреплении украинской ПВО новыми комплексами NASAMS
Местоположение и количество бы ещё уточнил для пущего популизма.

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Не секрет, что сейчас в Киеве так сильно боятся возможного возобновления ракетных ударов ВС РФ по объектам энергетики Украины, что уже забыли и про мантру о постоянно заканчивающихся у России средствах поражения, и вообще начали более реалистично смотреть на происходящие процессы. Будут удары или нет, нам, естественно, неведомо. И хотя лично мы всё же склоняемся к мысли, что добивать энергосистему Украины Россия не станет, в Киеве справедливо предпочитают перестраховываться.

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В частности, из предыдущих заявлений украинских энергетиков следовало, что значительная часть важных энергообъектов были убраны под землю, а те, что убрать невозможно, были укреплены стенами и противодроновыми сетками. Как это поможет от ракетного удара, тем более залпового, вопрос открытый, и ответ на него не устроит даже самых сильно верящих в чудеса. Специально для скептиков сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что специально к зиме небо над Украиной было усилено дополнительными ЗРК NASAMS, которые уже встали на боевое дежурство.

Где, сколько и когда эти комплексы встали на боевое дежурство, Зеленский уточнять не стал, что, учитывая склонность киевских властей к анонсированию всего и вся за много месяцев до событий, выглядит как пусть и медленное, но всё же обучение на месте.

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Согласно сведениям представителя ГУР МО Украины, сейчас ВС РФ накопили столько же ракетных средств поражения, сколько было к моменту начала специальной военной операции. Не берёмся рассуждать, откуда у ГУР МО Украины такая информация, но даже если она правдива наполовину, то это уже серьёзная головная боль для киевских властей, ведь технически запуски ракет могут возобновиться в любой момент, и залп будет такой, что никакие NASAMS, сколько бы их не было поставлено на боевое дежурство, с ним не справится.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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