А что такое? Россия ведь, согласно вашим басням, совсем не страшная. Зачем вооружаться?

Как мы уже давно поняли, в странах коллективного Запада наглухо не понимают взаимосвязей мировых событий, причин, их породивших, а также следствий, которые неизбежно внесут коррективы в дальнейшее мироустройство. Так, в мае этого года Россия объявила о выходе из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), потому что справедливо считала его бессмысленным в сложившихся реалиях, в которых государства НАТО не просто не соблюдают его положения, но и даже в большинстве случаев не считают необходимым его подписывать и ратифицировать.

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И вот, сегодня НАТО объявило о том, что государства-члены намерены бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ после выхода из него России. Как гласит полная очередных клише новостная заметка на официальном сайте Альянса, во всех бедах виновата Россия, которая «пренебрегает» контролем над вооружениями, а также якобы игнорируют ключевые принципы принимающей данный договор страны. Как мы уже отметили в первом абзаце данной заметки, в странах коллективного Запада не принято смотреть в корень проблемы: вопиющая и крайне опасная поверхностность в принятии всех политических решений — это конёк действующих в первую очередь американских властей.

Договор об обычных вооружённых силах в Европе был подписан в 1990 году в период дезинтеграции СССР. В рамках договора подразумевалось, что НАТО и Организация Варшавского Договора резко сократят милитаризацию Европы. После распада СССР ошибочно посчитавшие и без согласия других сторон объявившие себя победителями в Холодной войне США решили, что можно проигнорировать все международные договоры, ведь всё равно отвечать не перед кем. Как итог, расширение НАТО в несколько волн вкупе с противоречащей положениям ДОВСЕ милитаризацией свежевтиснутых в Альянс стран.

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Россия формально приостановила своё участие в ДОВСЕ ещё в 2007 году, когда стало понятно, что по-хорошему Запад не понимает. Но тогда вектор движения Вашингтона изменить не удалось, поэтому окончательно РФ вышла из Договора в мае этого года. К сожалению, текущий требующий слома миропорядок понимает только силу, и её нужно демонстрировать. Как говорится, добрым словом и пистолетом всегда добьёшься большего, чем просто добрым словом. Тогда будут и выгодные и справедливые договоры, и безопасность.