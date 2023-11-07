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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава «Сбербанка» оценил «фундаментальный» курс рубля на отметке в 85—90 за доллар
Это, интересно, на чём базируются такие оценки? Почему, например, не 65, как считают большинство «экспертов-аналитиков»?

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Годы идут и сменяются десятилетиями, но соотношение стоимости доллара/евро к рублю по привычке большинством населения оцениваются как уровень здоровья экономики. Естественно, никакой связи между общим здоровьем экономики и данным показателем нет, и чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить, что в тяжелейший период курс доллара составлял 8 рублей за одного «Джорджа Вашингтона», и никто тогда об экономическом благополучии не вспоминал.

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Но и сегодняшний показатель, безусловно, не отражает действительность так, как её видят аналитики и прочие экономисты. В частности, руководитель «Сбербанка» Герман Греф заявил, что «фундаменгтальный» курс национальной валюты находится на отметке в 85—90 рублей за одного вечнозелёного президента США. Ожиданий, что курс будет сильно отклоняться от данного прогноза, лично у Грефа нет.

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Отметим, что последние недели рубль пусть и медленно, но всё же укрепляется к иностранным валютам. Впрочем, данное укрепление внутри страны справедливо считают недостаточным: большинство экспертов утверждают, что «справедливый» курс должен быть в районе 60—70 рублей за один доллар. При данном показателе, уточняется, учитываются интересы и экспортёров, и импортёров. А всё-таки необходимо помнить, что импортозамещение в России если и идёт, о, во-первых, медленно, а во-вторых, потребительский сектор оно практически не затрагивает, в результате чего любой обвал национальной валюты неизбежно приводит к скачкообразному росту инфляции, которая затем опережает прогнозы ЦБ, вынужденного снижать «отчётные» показатели инфляции за счёт удорожания кредитования.

#россия #финансы #экономика #деньги #курс валют
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