Вы ещё Китай санкциями обложите. А то западный мир после антироссийских санкций ещё недостаточно лихорадит.

Американские элиты продолжают жить в приятном им выдуманном мире, в котором на дворе всё ещё 1970-е, а США — неоспоримый мировой лидер в промышленном производстве, высоких технологиях и выпуске товаров народного потребления. Сегодняшняя реальность, как бы это помягче выразиться, совсем «немного» не такая: на долю США сейчас приходится в лучшем случае 25 % мирового ВВП (против 50 % в лучшие годы), причём большая часть этого ВВП сегодня не относится к реальному сектору экономики и представляет собой в основном сферу услуг и производство нематериальных продуктов по заведомо завышенным ценам. Тем не менее, вера в иллюзии ещё слишком сильна, а она напрямую влияет на те действия, которые предпринимает американский политический класс. А именно — осуществление политики санкций и экономического наказания всех неугодных.

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Очередь, как и следовало ожидать, дошла и до Китая: перед началом выходных США ввели вторичные санкции в отношении китайских физических и юридических лиц, которых Вашингтон обвиняет в «поддержке российского военно-промышленного комплекса». Всего в санкционный список попали порядка двухсот юридических лиц и сорока физических лиц, а сегодня Министерство коммерции Китая выразило по этому поводу «решительный протест» вкупе с «категорическим недовольством».

Как отметило китайское ведомство, действия США подрывают международный порядок и торговые правила, а сами США оказывают негативное воздействие на стабильность мировых поставок товаров. В заявлении Минкоммерции Китая содержится призыв к немедленному прекращению «безрассудного» оказания давления на китайских предпринимателей и предприятия.

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Ранее, напомним, Пекин уже осуждал США за его излюбленную политику односторонних незаконных рестрикций, нарушающих все правила мировой свободной торговли. Причём ладно бы США делали это самостоятельно — Америка уже давно не может предложить миру ничего такого, что не может предложить Китай — так ещё и своих европейских сателлитов заставляют присоединяться к незаконным санкциям.