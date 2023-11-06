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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Суперсовременные израильские бронемашины «Эйтан» участвуют в операции в секторе Газа
Намерения у Израиля касательно сектора Газа в целом и ХАМАС в частности, становятся предельно очевидными.

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Вооружённые конфликты — это всегда повод и возможность опробовать наиболее современные образцы военной техники, так сказать, в деле. И хотя предельно очевидно, что текущий конфликт Израиля с ХАМАС даже близко не является реальными боевыми действиями против оснащённой регулярной армии, и проверка техники в таких условиях вряд ли позволит сделать далеко идущие выводы, но определённый уровень готовности техники к участию в боевых действиях продемонстрировать всё же может. Так, Армия обороны Израиля распространила кадры, на которых можно заметить самые современные израильские боевые бронированные машины «Эйтан» в зоне проведения наземной операции в секторе Газа.

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«Эйтан» является наиболее передовой израильской ББМ: принята на вооружение в прошлом году и создана для замены в израильской армии давным-давно морально устаревших американских бронетранспортёров M113.

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Впервые «Эйтан» была применена ещё в самом начале обострения в зоне палестино-израильского конфликта, спровоцированного беспрецедентным террористическим актом радикального движения ХАМАС 7 октября этого года. Судя по нарастающей активности применения суперсовременной техники в рамках данного конфликта, намерения у Иерусалима относительно ХАМАС максимально очевидны. Их в Израиле, впрочем, и не скрывали: с самого начала обострения ситуации была поставлена задача ликвидации данного движения, дабы оно больше никогда не представляло угрозу Израилю. Получится или нет, покажет только время. Потенциалы у Израиля и ХАМАС несопоставимы, поэтому сомнений в том, что всё закончится разгромом движения, мало. Вопрос лишь, какой ценой для Израиля и в какие сроки.

#политика #боевые действия #израиль #палестина #хамас #сектор газа #eitan
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