Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Словакии заявил, что украинский конфликт не имеет военного решения
Да понятно, что решение у него только политическое. Но подтолкнёт к его принятию именно что военная сила.

реклама

С приходом нового главы кабмина в Словакии также стала стремительно меняться и внешняя политика. Новый премьер-министр Роберт Фицо трезво смотрит на украинский конфликт, не верит в сказки о его победном с точки зрения Украины завершении, а также отказывается поставлять Киеву оружие и оказывать стране финансовую помощь. Чуть дальше по «программе» решил пойти и новый министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

реклама

В рамках пресс-конференции по итогам встречи со своим чешским коллегой Яном Липавским глава словацкого МИД заявил, что сложившаяся на Украине ситуация не имеет военного решения. По словам Бланара, он озвучивает мнение словацкой партии «Направление — социальная демократия», которая сейчас является крупнейшей в правительственной коалиции государства. Вместо подбрасывания дров в пылающий конфликт Словакия, добавил Бланар, призывает к «мирным инициативам» и полностью поддерживает любые из них.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

И хотя технически господин Бланар, безусловно, прав — решаться текущий конфликт будет уже на политическом уровне — однако необходимо всё же верно воспринимать взаимосвязь: боевые действия являются продолжением политики, и именно от военных итогов конфликта впоследствии будет зависеть его политическое урегулирование: на каких условиях, кто какие уступки будет делать, на какие компромиссы идти или же просто принимать капитуляцию, и так далее. Пока что об этом, несмотря на валящиеся из западной прессы рисующие для Украины безрадостное будущее статьи, говорить преждевременно. Сегодня мы наблюдаем разве что подготовку общественного мнения на Западе к неизбежному, но сам факт этой неизбежности ещё не до конца осознан, и в первую очередь его не осознают в Киеве.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз #словакия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Минфин Украины заявил, что если Запад не профинансирует страну, то ей грозит дыра в бюджете на $29 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как зарабатывают миллионы на Steam-фермах
4
Обновляем старый игровой компьютер – самые выгодные процессоры, SDD и видеокарты для геймеров
7
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
10
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
50
Как собрать идеальный ПК под апгрейд в 2023г– покупаем самое выгодное железо с прицелом на 6 лет
25
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году
3
Итоги гоночного уик-энда 4-5 ноября
4
Ученые обнаружили связь между грибами и растениями – происходит эволюция грибов
4
Age of Wonders. Современность фаната. AoW Planetfall Часть 1
1
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 5
36

Сейчас обсуждают

Блейд
18:57
Свободная и независимая как трусикер
Минфин Украины заявил, что если Запад не профинансирует страну, то ей грозит дыра в бюджете на $29 млрд
Dimkovski
18:54
Если для FHD, то 4070 может и хватит года на 3...для QHD - на год. Чтобы на 5-6 лет без замены видеокарты....ну это 7900XTX и не выше QHD
Как собрать идеальный ПК под апгрейд в 2023г– покупаем самое выгодное железо с прицелом на 6 лет
usr721
18:53
Ну вы как маленький совсем…
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
ЧatoБoт
18:50
Какой-то поток мутного говна, как у некроинцев, так и у автора.
В ГУР МО Украины рассказали, почему РФ не использует ракеты и сколько «Кинжалов» осталось у России
Роман Алмазов
18:41
бо-бо?
Ученые обнаружили связь между грибами и растениями – происходит эволюция грибов
Юрий
18:37
Просто запустите Windows XP "или Windows 7 и посмотрите список приложений в меню "Пуск", там такого уродства никогда не увидите, ибо каждое приложение сидит ровно на своём месте" 🤣🤣🤣 Ну, теперь пон...
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 5
usr721
18:35
В разбомбленном Мариуполе десятки тысяч гражданских тоже убили точечно?
Посол РФ о признании ХАМАС террористами: РФ осуждает экстремистские методы
Jay Kardwell
18:31
Отличная тема рабочая - один вечер пое6@ться с инструкцией и топ-видеокарта есть. Получилось не этим способом, а через модифицированные драйвера от dartraiden на гитхабе.
Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
FelsheR-BAN100712
18:31
Да берёшь любой х8 из свежих, и не морочишся. Тыквой они станут с этим х8 3д примерно одинаково. Видюху года через 2-4 обновить и жить дальше.
Как собрать идеальный ПК под апгрейд в 2023г– покупаем самое выгодное железо с прицелом на 6 лет
usr721
18:22
Ознакомьтесь откуда сами произошли и на что осмелились поднять руку - Мать городов русских, Киевская Русь.
Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем