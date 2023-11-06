Да понятно, что решение у него только политическое. Но подтолкнёт к его принятию именно что военная сила.

С приходом нового главы кабмина в Словакии также стала стремительно меняться и внешняя политика. Новый премьер-министр Роберт Фицо трезво смотрит на украинский конфликт, не верит в сказки о его победном с точки зрения Украины завершении, а также отказывается поставлять Киеву оружие и оказывать стране финансовую помощь. Чуть дальше по «программе» решил пойти и новый министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

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В рамках пресс-конференции по итогам встречи со своим чешским коллегой Яном Липавским глава словацкого МИД заявил, что сложившаяся на Украине ситуация не имеет военного решения. По словам Бланара, он озвучивает мнение словацкой партии «Направление — социальная демократия», которая сейчас является крупнейшей в правительственной коалиции государства. Вместо подбрасывания дров в пылающий конфликт Словакия, добавил Бланар, призывает к «мирным инициативам» и полностью поддерживает любые из них.

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И хотя технически господин Бланар, безусловно, прав — решаться текущий конфликт будет уже на политическом уровне — однако необходимо всё же верно воспринимать взаимосвязь: боевые действия являются продолжением политики, и именно от военных итогов конфликта впоследствии будет зависеть его политическое урегулирование: на каких условиях, кто какие уступки будет делать, на какие компромиссы идти или же просто принимать капитуляцию, и так далее. Пока что об этом, несмотря на валящиеся из западной прессы рисующие для Украины безрадостное будущее статьи, говорить преждевременно. Сегодня мы наблюдаем разве что подготовку общественного мнения на Западе к неизбежному, но сам факт этой неизбежности ещё не до конца осознан, и в первую очередь его не осознают в Киеве.