Интересно, зачем киевские функционеры всё сильнее загоняют себя в ловушку, зная, что Запад требует переговоров Украины с РФ.

Современная Украина, которую власти заставляют продолжать свято верить в то, что российская специальная военная операция началась «просто так» и без всякого на то основания, а, значит, надо не своё собственное поведение анализировать, а давать отпор «агрессору», сильно погрязла в иллюзиях. Мы не будем проводить никаких исторических параллелей, они слишком банальны и напрашиваются сами собой, но сейчас Украина, несмотря ни на что, продолжает сохранять готовность к сопротивлению. Более того, в Киеве даже готовы не просто показывать зубы, но и применять их в деле.

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Так, сегодня украинские СМИ стали сообщать о заявлении главы «Укроборонпрома» Германа Сметанина, гласящем о работе над созданием ракетных вооружений, способных при необходимости «достать до Москвы», чтобы, дескать, «там мало никому не показалось». Вместе с тем Сметанин заявил о начале серийного производства дронов-камикадзе, обладающих сопоставимыми с «Геранями-2» характеристиками, которые также будут применяться отнюдь не в мирных целях.

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Мы, естественно, не в курсе, что это, пустые бравады или реальное сохранение на Украине ещё какой-то оборонной промышленности. Но если верен второй вариант, то ВС РФ необходимо с утроенной силой выявлять эти цеха и наносить по ним превентивные удары. Если, конечно, вся эта промышленность давно не вывезена с Украины в её тыл, коим выступают европейские сателлиты США. Вот тогда могут начаться проблемы.