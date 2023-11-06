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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Украины заявил о подготовке страны к тяжелейшей зиме
И не просто к тяжелейшей зиме, а к тяжелейшей аж во всей истории. Во как.

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На Украине, прекрасно понимая своё положение на поле боя и в политическом плане, изо всех сил пытаются вновь вылезти на первые полосы западных СМИ, и сделать так, чтобы первые мысли, с которыми просыпаются западные функционеры, были именно об Украине и о том, как ещё ей помочь и сколько ещё десятков миллиардов долларов и евро предоставить.

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И если американскому нынешнему политическому руководству напоминать об этом не нужно: высшие эшелоны власти в Вашингтоне всё также одержимы противостоянием с Россией посредством украинской прокси, то вот Европа, ставшая заложницей американских интересов и не имеющая сильных политиков для того, чтобы противиться чужой воле, уже откровенно устала, о чём в откровенном разговоре заявляет даже такая проукраинская мадам, как премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Ситуация трудная, поэтому в Киеве продолжают разгонять кейс о том, что Россия якобы вот-вот обязательно возобновит удары по остаткам энергосистемы Украины. В частности, громкими словами о том, что Украина готовится «к самой ужасной зиме в истории», поделился сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, положение зимой будет тяжелейшим, и стране необходимы средства защиты энергосистемы. Как вы совершенно правильно поняли, перед нами очередной факт выпрашивания Киевом у коллективного Запада систем противовоздушной обороны. Как отметил глава украинского внешнеполитического ведомства, которому неведомо такое понятие, как дипломатия, украинская энергосистема в настолько незавидном положении, что политическое руководство страны даже готово «закрыть глаза» на неполучение немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus, если вместо них Запад предоставит системы ПВО.

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Трудно сказать, будет ли на самом деле возобновление ударов по энергосистеме Украины, но факт имеется: ВС РФ действительно уже давно не применяли ракетные средства поражения как воздушного, так и морского базирования. Очевидно, что происходит их накопление под реализацию некоего важного плана, а вот является ли таковым окончательное уничтожение энергосистемы Украины — это уже вопрос открытый. Дело в том, что намеренное оставление мирного населения государства без электричества входит в нарушение международного гуманитарного права; собственно, по этой причине предыдущие российские удары были столь лёгкими и не приводили к долгосрочным блэкаутам. А уж на фоне того, как тяжело глобальный Юг воспринимает лишение жителей сектора Газа водо- и электроснабжения со стороны Израиля, вряд ли Россия зайдёт так далеко.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
3
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В ГУР заявили о накоплении ВС РФ сотен дальнобойных ракет для ударов по энергосистеме Украины
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