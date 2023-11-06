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На Украине, прекрасно понимая своё положение на поле боя и в политическом плане, изо всех сил пытаются вновь вылезти на первые полосы западных СМИ, и сделать так, чтобы первые мысли, с которыми просыпаются западные функционеры, были именно об Украине и о том, как ещё ей помочь и сколько ещё десятков миллиардов долларов и евро предоставить.
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И если американскому нынешнему политическому руководству напоминать об этом не нужно: высшие эшелоны власти в Вашингтоне всё также одержимы противостоянием с Россией посредством украинской прокси, то вот Европа, ставшая заложницей американских интересов и не имеющая сильных политиков для того, чтобы противиться чужой воле, уже откровенно устала, о чём в откровенном разговоре заявляет даже такая проукраинская мадам, как премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Ситуация трудная, поэтому в Киеве продолжают разгонять кейс о том, что Россия якобы вот-вот обязательно возобновит удары по остаткам энергосистемы Украины. В частности, громкими словами о том, что Украина готовится «к самой ужасной зиме в истории», поделился сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, положение зимой будет тяжелейшим, и стране необходимы средства защиты энергосистемы. Как вы совершенно правильно поняли, перед нами очередной факт выпрашивания Киевом у коллективного Запада систем противовоздушной обороны. Как отметил глава украинского внешнеполитического ведомства, которому неведомо такое понятие, как дипломатия, украинская энергосистема в настолько незавидном положении, что политическое руководство страны даже готово «закрыть глаза» на неполучение немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus, если вместо них Запад предоставит системы ПВО.
Трудно сказать, будет ли на самом деле возобновление ударов по энергосистеме Украины, но факт имеется: ВС РФ действительно уже давно не применяли ракетные средства поражения как воздушного, так и морского базирования. Очевидно, что происходит их накопление под реализацию некоего важного плана, а вот является ли таковым окончательное уничтожение энергосистемы Украины — это уже вопрос открытый. Дело в том, что намеренное оставление мирного населения государства без электричества входит в нарушение международного гуманитарного права; собственно, по этой причине предыдущие российские удары были столь лёгкими и не приводили к долгосрочным блэкаутам. А уж на фоне того, как тяжело глобальный Юг воспринимает лишение жителей сектора Газа водо- и электроснабжения со стороны Израиля, вряд ли Россия зайдёт так далеко.