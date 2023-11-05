Дальше самое сложное.

Как вы уже знаете, на протяжении примерно недели в секторе Газа идёт наземная операция Армии обороны Израиля, призванная взять под контроль одноимённый город Газа, где находятся основные силы радикального движения ХАМАС, которое официальный Иерусалим пообещал ликвидировать. Процесс идёт, и вот, к сегодняшнему дню израильским войскам удалось полностью окружить Газу и, фактически, рассечь данный палестинский анклав пополам.

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Соответствующей информацией поделилось издание The Times of Israel со ссылкой на официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари. Согласно комментарию Хагари, разведывательное подразделение «достигло береговой линии и удерживает его», а сектор Газа, по сути, разделён на северную и южную части.

Необходимо понимать, что продвижение израильской армии в столь плотной застройке, где повсюду затаились совсем не желающие сдаваться без боя боевики ХАМАС с противотанковыми средствами, идёт отнюдь не безболезненно. Согласно многочисленным поступающим со стороны ХАМАС кадрам, Израиль несёт значительные потери в бронетехнике.

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Тем временем авиационные бомбардировки сектора Газа продолжаются. Дальше перед израильской армией самое сложное: непосредственно установление контроля над одноимённым населённым пунктом Газа. Сейчас он в значительной степени превращён в руины с максимально озлобленными бойцами ХАМАС.