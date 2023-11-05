Одна плохая новость для лиц призывного возраста на Украине за другой.

Президент Украины Владимир Зеленский не готов признавать объективную реальность текущего конфликта, поэтому в комментарии для издания NBC News заявил, что Киев не только будет продолжать сопротивляться, но и собирается изменить стратегию ведения боевых действий против ВС РФ.

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По словам украинского президента, сейчас военное руководство страны разрабатывает планы и операции, дабы осуществить продвижение вперёд и нанести неожиданный удар по РФ. Естественно, в подробности Зеленский не вдаётся.

Необходимо отметить, что уже фактически весь украинский политический класс признаёт безвыходность сложившейся на поле боя ситуации: даже главком ВСУ Валерий Залужный прямым текстом заявляет, что недооценил противника, и что для достижения поставленных задач Украине потребуется революция в вооружениях и подходах к ведению боевых действий.

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Впрочем, оптимизм у киевских властей ещё сохраняется: помимо Зеленского на лучшее надеется новый министр обороны Украины Рустем Умеров, утвердивший сегодня концепцию кадровой политики ВСУ до 2028 года. В целом мы наблюдаем конфликт между политическим и военным руководством на Украине вкупе с нежеланием Киева прислушиваться к советам Запада о необходимости пойти на переговоры с Москвой. Если так пойдёт и дальше, то западным спонсорам Украины придётся перерезать эту пуповину, по которой идёт снабжение страны деньгами и вооружениями. И тогда изображать из себя невесть что в Киеве станет невозможно.