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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Украины утвердил концепцию кадровой политики ВСУ вплоть до 2028 года
О — Оптимизм.

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Несмотря на то, что уже даже главные спонсоры Украины в её сопротивлении российской специальной военной операции многозначительно покачивают головой, разрешая «ручным» СМИ публиковать статьи, рисующие для Киева безрадостные перспективы, в самом Киеве оптимизм не теряют. Так, сегодня стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил новую концепцию кадровой политики вооружённых сил Украины (ВСУ) вплоть до 2028 года.

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Из этой концепции следует, что ещё на протяжении как минимум четырёх лет ВСУ будут обеспечиваться кадрами, осуществлять взаимодействие с Североатлантическим альянсом и переходить на контрактную форму службы. Ключевой задачей утверждённой концепции будет обеспечение вооружённых сил кадрами во время вооружённого конфликта.

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Трудно сказать, на что рассчитывает министр обороны Украины. В конце концов, о закулисных разговорах касательно разрешения украинского кризиса мы ничего не знаем; известно лишь, что они ведутся, и что западные спонсоры Киева настойчиво предлагают ему пойти на переговоры с Москвой. Нужны ли эти переговоры Москве — вопрос сложный. С одной стороны, все прекрасно понимают, что завершение конфликта без тотальной смены украинской власти и внешней и внутренней политики Украины сейчас будет означать его возобновление в будущем. С другой стороны, продолжение конфликта увеличивает и российские потери и издержки.

#россия #украина #политика #боевые действия
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