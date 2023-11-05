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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ВСУ намерены осуществлять массированные удары дронами по российским регионам
Почему-то в Киеве не принято продумывать последствия своих действий.

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Трудно сказать, чем руководствуются в военном командовании Украины, когда «грозят» массированными ударами по территории России. Возможно, пытаются спровоцировать ВС РФ на массированные удары возмездия, после которых на Украине окончательно и бесповоротно пропадёт электричество, что поможет Киеву вернуться на первые полосы западных СМИ, которые сейчас отданы развивающемуся по непредсказуемому сценарию конфликту на Ближнем Востоке.

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Так, бригадный генерал ВСУ Сергей Баранов, руководящий беспилотными подразделениями украинской армии, заявил, что Киев зимой намерен наносить масштабные удары беспилотниками по российским приграничным регионам. Заниматься этим ВСУ будут, так сказать, взамен наступательных действий, которые будут скованы «суровыми зимними условиями».

В представлении Баранова, ВСУ якобы добились «значительных успехов» при осуществлении ударов беспилотниками по российским объектам, и данный «успех» командование украинской армии желает не просто закрепить, но и преумножить.

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Следует помнить, что украинские энергетики сейчас как огня боятся возобновления российских ракетных ударов по энергообъектам Украины. Дескать, именно под это дело ВС РФ сейчас накапливают ракетные средства поражения. Реальных предпосылок для того, чтобы уничтожать именно энергетическую инфраструктуру, на самом деле, пока не видно: во-первых, если бы стояла такая задача, то вся энергетика на Украине была бы выведена из строя ещё прошлой осенью во время соответствующей кампании. Во-вторых, глядя на реакцию имеющей для России значение части мирового сообщества на действия Израиля в секторе Газа, где в том числе обесточена территория, на которой проживают свыше двух миллионов человек, вряд ли ВС РФ будет отдан приказ на постановление точки в энергетическом вопросе Украины.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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