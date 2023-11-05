Потому что кто-то полностью утратил связь с реальным миром и ещё хочет 12-й пакет «санкций» ввести.

Когда коллективный Запад вводил так называемый потолок цен на российскую нефть, его функционеры будто бы забыли, что Россия является членом расширенного картеля ОПЕК+, а, может, никогда об этом и не знали, в чём мы ни капельки не удивимся, глядя на уровень эрудиции и образования текущих западных политических деятелей. Факт данного членства означает, что это Россия вместе с другими участниками ОПЕК+, являющимися поставщиками нефти, устанавливает цены на нефтяном рынке.

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В своё время эксперты и аналитики уже сравнили действия Запада с истерикой покупателя, «обязующего» продавца давать ему товар по нужной покупателю цене. Как вы понимаете, в лучшем случае такому покупателю укажут пальцем на дверь. Что, собственно, и произошло: ОПЕК+ принял решение о сокращении поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки, дабы стабилизировать цены на приемлемом для данного объединения уровне.

Россия, в частности, по соглашению с ОПЕК+, сократила добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, а затем ещё дополнительно добровольно вдобавок к этому сокращению уменьшила поставки нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки. Оба этих сокращения будут продлены вплоть до конца декабря текущего года, о чём сообщил вице-премьер Александр Новак.

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Понятно, что после декабря, учитывая неадекватное поведение того же Евросоюза, который намеревается ввести против России очередной, уже 12-й по счёту пакет незаконных санкций, в котором в том числе упоминается и усиление «потолка цен» на российскую нефть, сокращение добычи придётся продлевать.