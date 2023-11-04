Вам пакет с собой нужен?

Казалось бы, ни один из предыдущих одиннадцати пакетов антироссийских «санкций» Евросоюза не дал желаемого для коллективного Запада результата: конфликт на Украине не закончен, Россия не повержена, а наоборот, только наращивает военное производство и готова на окончание конфликта только на своих условиях. Тем не менее, загнавшие себя и свои страны в ловушку западные функционеры, и в основном это касается никем не избираемых руководителей Евросоюза, остановиться, не говоря уже о том, чтобы включить задний ход, не могут: это будет означать полное политическое и экономическое поражение. Поэтому создание иллюзии того, что вот ещё чуть-чуть санкций, и Россия точно схлопнется, продолжается.

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Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего очередного визита в Киев порадовала явно огорчённого валом негативной информации из западной прессы президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что ЕС продолжит «заставлять Россию платить за свою агрессию».

Как заявила фон дер Ляйен, скоро ЕС предложит 12-й пакет санкций, в который войдут новые позиции, включая новые запреты на импорт и экспорт, действия по ужесточению потолка цен на нефть и меры по противодействию обходу санкций.

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Каким образом все эти действия, от которых страдает в первую и, по большому счёту, в последнюю очередь Евросоюз, должны помочь Киеву, совершенно непонятно. Как мы уже выяснили из комментария главкома ВСУ Валерия Залужного, спасти ситуацию для Украины может только революционное по своей сути вооружение, и в больших количествах.