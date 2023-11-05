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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Ирана пригрозил США «тяжёлым ударом», если Вашингтон не обеспечит прекращение огня в секторе Газа
Возникает закономерный вопрос: а то что?

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События на Ближнем Востоке, как это ни печально, продолжают разворачиваться по крайне неблагоприятному сценарию. Израиль, попавший в ловушку пропаганды, остановиться не может, США, считающие себя жандармами на Ближнем Востоке, оказывают военную помощь своему «союзнику», чем безмерно раздражают ключевых игроков в данном регионе — в особенности Иран, который уже без малого 45 лет находится под властью аятолл и воспринимает США как своего «врага номер 1».

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Иран с самого начала обвинил США в прямом вмешательстве в конфликт между Израилем и ХАМАС, и вот, сегодня министр обороны Ирана Мохаммет Реза Аштиани заявил, что если Вашингтон не повлияет на Иерусалим и не обеспечит режим прекращения огня в секторе Газа, то его будет ожидать «тяжёлый удар».

О каком-таком «тяжёлом ударе» идёт речь, естественно, не уточняется. Необходимо понимать, что военные возможности для нанесения ударов по тем же незаконным базам США в Сирии у Ирана, безусловно, имеются. А вот есть ли на то политическая воля — ведь последствия будут, мягко говоря, тяжелейшими для Ирана — это уже большой вопрос. Даже Россия, обладающая несопоставимо большими и военными, и экономическими возможностями, чем Иран, открыто идти на конфронтацию с коллективным Западом, в котором значение сегодня имеют разве что США, не рискует, прекрасно понимая риски для мира в целом.

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Тем временем на Ближний Восток уже прибыла вторая авианосная ударная группа США во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауер». Пока что данные авианосные группы выполняют роль фактора сдерживания горячих голов от того, чтобы воспользоваться ситуацией и ударить по Израилю со всех сторон. Но, как мы понимаем, при необходимости палубная авиация и ракетное вооружение кораблей сопровождения могут стать и оружием нападения.

#сша #политика #боевые действия #израиль #палестина #хамас #иран #сектор газа
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