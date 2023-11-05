Отсель грозить мы будем... ну, теперь уже не шведу, но очередному недоброжелателю.

Как известно, любой боевой корабль, и особенно подводные лодки, проходит длительный процесс государственных испытаний, в рамках которых подтверждается их готовность к несению боевого дежурства. Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения (АПРКСН) «Император Александр III», спущенный на воду в конце прошлого года, сейчас проходит такие испытания, которые уже находятся на завершающем этапе. Важнейшим пунктом программы испытаний является пуск межконтинентальных баллистических ракет морского базирования, и сегодня «Император Александр III» справился с данной задачей.

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Из акватории Белого моря новым подводным ракетным крейсером был осуществлён пуск ракеты «Булава». Целью стал полигон Кура на Камчатке. Согласно комментарию Минобороны, пуск ракеты прошёл в штатном режиме в подводном положении; головные части «Булавы» достигли цели в заранее указанное время.

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АПРКСН «Император Александр III» относится к проекту «Борей-А», несёт 16 баллистических ракет «Булава» и оснащается самым современным торпедным вооружением. По той причине, что его основным оружием являются именно ракеты «Булава», подводный крейсер, собственно, и относится к «стратегическому назначению», являясь одной из морских составляющих российской ядерной триады.