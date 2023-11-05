Реальность такова, что её не будет ни быстрой, ни красивой, ни какой бы то ни было вообще.

Мы уже многократно отмечали, что любая, даже самая сильно оторванная от реальности версия хода боевых действий должна ложиться на подготовленную под неё почву, коей является общая аполитичность населения, умноженная на незнание поставленных противником задач в рамках боевых действий и на видимое положение дел на карте. Экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* долгое время являл собой рупор, из которого можно было услышать удивительные рассказы о могучих победах несокрушимых ВСУ над второй армией мира, но когда накладывать мифы и легенды на карту объективной реальности стало уже затруднительно, и особенно тяжело это стало делать по итогу пяти месяцев провалившегося «контрнаступления», под которое коллективный Запад снарядил для Украины очередную армию, риторика украинских функционеров, в том числе с приставкой «экс-», изменилась.

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Так, несколько часов назад Арестович* в своих социальных сетях, обсуждая валом идущие из западной прессы материалы о том, что в западных столицах настойчиво призывают Киев к переговорам с Москвой, признался, что он сам в значительной степени виноват в той вере, которую среднестатистический гражданин Украины имеет касательно возможности «быстрой и красивой» победы ВСУ над ВС РФ.

Как добавил экс-советник главы ОП Украины, он не избегает от этой ответственности, и вообще создавал иллюзию о возможности победы над Россией, «чтобы мы выжили». Теперь, утверждает Арестович*, он эту иллюзию ломает, чтобы «мы выжили дальше». По мнению «политика», если Украина будет продолжать проводить ту же линию, что сейчас, то положение страны будет становиться всё более тяжёлым, а её переговорная позиция будет становиться всё менее привлекательной.

Следует напомнить, что Арестович* метит в президенты Украины, а ключевым тезисом в его «программе» является заключение мира с уходом в глухую оборону. Проще говоря, что-то вроде развития событий по корейскому сценарию. Зачем такой сценарий нужен России, непонятно, и это украинский политический деятель почему-то учитывать вообще не хочет.

* — Алексей Арестович внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.