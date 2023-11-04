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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле назвали Украину «несчастной» страной
Было и счастье, и благополучие. Но «дружба» с Западом — она такая.

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Украина как государство с самого обретения своей «независимости» в 1991 году формально никаким независимым не являлось: политику за неё, как и за Россию периода расцвета «капитализма», к слову, тоже, определяли западные советники, и ключевые направления экономического развития курировали тоже они. Понятно, что Западу конкуренты в высокотехнологичных сферах были не нужны, поэтому и в РФ, и на Украине все отрасли промышленности кроме сырьевых и металлургических массово пускали под нож, выдавая это за демократизацию общества и вечную дружбу с «европейской семьёй».

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России в конце 90-х — начале 00-х повезло, и политика стала меняться на государство-ориентированную, а вот на Украине тренд сохранился, и взрывной толчок ему был дан после событий конца 2013 — начала 2014 года в Киеве. С тех пор Украина, ничегошеньки не получив взамен, полностью отрезала сама себя от единственно актуального для неё российского рынка, окончательно развалила промышленность, и, в конце концов, доигралась до вооружённого конфликта с РФ, исход которого, сколько сказок ни рассказывай, уже очевиден всем, включая западных политиков.

И вот, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на марафоне общества «Знание» под эгидой выставки-форума «Россия», резюмируя положение дел на Украине, назвал её «несчастной страной». Как справедливо отметил Песков, Украина несчастная потому, что за неё думают и решают другие.

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Добавим также сюда тот факт, что Украина полностью во всех без исключения аспектах зависит от коллективно-западной финансовой и военной помощи, чтобы банально продолжать исполнять свои обязательства и сопротивляться российской специальной военной операции, и ситуация резко перестаёт быть романтичной.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз
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