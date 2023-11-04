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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле прокомментировали заявления Запада о якобы «разорванной в клочья» российской экономике
Зачем вообще комментировать выпады не сильно умных, образованных и эрудированных людей, непонятно. Но хуже явно не будет.

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Сказкам про «разорванную в клочья» российскую экономику скоро будет уже десять лет. Сначала их на ночь своим элитам рассказывал президент США Барак Обама, затем, когда главой государства был избран Дональд Трамп, оторванная от реальности в отношении РФ риторика временно прекратилась, ну а после победы Джо Байдена, которую в американских кругах называют «третьим сроком Обамы», она возобновилась.

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Наиболее громко о находящейся в руинах российской экономике стали говорить после обрушения на неё весной 2022 года беспрецедентного по своему количеству незаконных санкций. Из ситуации государство, как мы видим сегодня, выбралось, да так, что за редким исключением влияния санкций на экономику страны незаметно (хотя оно, безусловно, есть). Тем не менее, басни про «разрыв в клочья» и «доллар по 200 рублей» из уст западных руководителей продолжают повторяться. Не берёмся судить, из каких источников западная пропаганда получает свои сведения, но даже такие отнюдь не пророссийские институты, как Международный валютный фонд и Всемирный банк рисуют российской экономике не вымышленный разрыв в клочья, а самый что ни на есть настоящий рост.

И вот, журналисты решили поинтересоваться у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что в Кремле думают на тему бесконечных исходящих с Запада заявлений о якобы тяжелейшей ситуации в российской экономике.

Отвечая на этот вопрос, Песков был традиционно немногословен. По словам пресс-секретаря президента, версия о «разорванной в клочья» российской экономике является «правдой» лишь для тех, кто эту версию озвучивают. На самом деле это, отметил Песков, безусловно, никакая не правда: в реальности экономика идёт в рост.

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Тем временем Евросоюз формирует очередной, уже 12-й по счёту пакет незаконных антироссийских санкций. Тот факт, что предыдущие одиннадцать пакетов своих не скрывавшихся целей по сокрушению России как государства не добились, собственно, наглядно подтверждает слова Пескова.

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