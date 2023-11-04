Поправка: не выглядят. Они такие и есть. Ну, почти.

Как мы неоднократно уже отмечали, сколько ни лги касательно положения дел на линии боевого соприкосновения на Украине, реальность рано или поздно своё возьмёт, потому что для лжи должны быть хотя бы фиктивные основания, а если их нет, то и придумывать удобные версии становится невозможно. В частности, рассказывать сказки о военных победах ВСУ было удобно, когда Россия по договору с Украиной отвела войска от Киева. В западной прессе про договор никто и словом не обмолвился, вместо этого данное событие выдали как величайшую победу ВСУ — дескать, отстояли столицу и отбросили «агрессора».

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Теперь же, когда Украине предоставили сотни единиц различной бронетехники и, по сути, сформировали очередную армию за счёт западных стран с целью осуществления прорыва сразу на нескольких участках линии соприкосновения в рамках так называемого контрнаступления, а в реальности ВСУ не удалось добраться даже до первой линии обороны ВС РФ, рассказывать басни становится невозможно. Вот в западной прессе этим заниматься и прекращают, переключаясь на чуть более связанные с реальностью материалы.

Так, сегодня американское издание NBC News поделилось статьёй, в которой рисует уже мрачную перспективу для Украины. Согласно статье, опирающейся на комментарии «официальных лиц», администрация Байдена встревожена тем фактом, что у Киева заканчиваются силы и ресурсы, в то время как у России запасы этих самых сил и ресурсов выглядят бесконечными.

На фоне всего происходящего на Западе множатся предложения о начале переговоров. Издание NBC News со ссылкой на «официальные лица» пишет, что к переговорам пока якобы не готов именно президент России, считающий, что сможет переждать коллективный Запад. Реальность же заключается в том, что если сейчас идти на переговоры, то позиция у Украины критически слабая — ей придётся сделать огромное количество уступок. На фоне этого, отмечает NBC News, политики предлагают Киеву принять гарантии безопасности от НАТО, но без формального вступления в альянс.

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Несмотря на тяжелейшее положение Украины, а вместе с ней и всего коллективного Запада в рамках текущего военного противостояния с РФ, по ту сторону линии боевого соприкосновения почему-то не рассматривают мнение России касательно вопросов её собственной безопасности. Ведь очевидно, что ни о каком иностранном военном присутствии и ни о каких гарантиях безопасности от НАТО Украине речи быть не может. Наиболее приемлемый вариант был предложен в начале специальной военной операции, и он подразумевал участие европейских стран и России в гарантиях безопасности Украине, но при условии её полного и неотчуждаемого нейтралитета, и с правом вето со стороны «гарантов». К сожалению для Киева, бытует обоснованное мнение о том, что поезд данного решения давным-давно уже ушёл со станции.