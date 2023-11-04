И что вообще всё нормально, а на Западе на него не давят.

Последние несколько недель, а особенно дней, на президента Украины Владимира Зеленского обрушивалась одна зрада за другой: западная пресса ломится от количества рисующих для Киева безрадостное будущее, самого Зеленского в авторитетных изданиях представляют как находящегося в фантазиях, а главком ВСУ Валерий Залужный и вовсе называет сложившуюся на линии боевого соприкосновения ситуацию «тупиком», выход из которого можно пробить только с помощью всех чудо-вооружений мира и в немыслимых количествах.

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Естественно, в действительности никакого тупика нет: инициатива вновь перешла к ВС РФ, которые оказывают давление на ВСУ сразу на нескольких участках зоны конфликта, наиболее горячей точкой которого сейчас является Авдеевка. Тем не менее, Зеленский, психологический портрет которого журнал TIME, по всей видимости, прочитал как раскрытую книгу, считает, что всё в порядке, и противоречит заявлениям Залужного.

По словам Зеленского, ситуация на линии боевого соприкосновения сейчас «сложная», однако «вполне решаемая». В представлении президента Украины, ключевая проблема заключается в том, что ВС РФ контролируют воздушное пространство, однако данный вопрос будет решён после появления у Киева истребителей F-16.

Как отметил президент Украины, разговоры о том, что Киев склоняют к переговорам с Москвой, это ложь: никто не оказывает на него давление, и ни о каких уступках в пользу России и речи быть не может.

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Как можно заметить, характеристика, которую журнал TIME дал Зеленскому, полностью соответствует действительности: президент Украины верит в то, что пара десятков истребителей F-16 способна как-то изменить ситуацию, и что если бесконечно говорить о бескомпромиссности позиции Киева, то объективная реальность не ударит рано или поздно, словно пыльным мешком из-за угла.