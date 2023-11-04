К вопросу о том, почему Россия так мягко проводит спецоперацию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает воплощать мечту о восстановлении Османской империи с собой в роли султана и по совместительству защитника исламской веры на всей планете. Именно поэтому, когда Израиль седьмого октября текущего года после беспрецедентной террористической атаки движения ХАМАС, по сути, объявил последнему войну на уничтожение, со всеми вытекающими из этого последствиями, Эрдоган занял исключительно антиизраильскую позицию.

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Время идёт, Израиль от ковровых бомбардировок сектора Газа, чувствуя за своей спиной крепкого союзника в лице США и их европейских сателлитов, не отказывается, и смеет игнорировать мнение арабского и мусульманского мира, которые в значительной степени пересекаются. Действия официального Иерусалима уже привели к тому, что целый ряд стран отозвали своих послов из Израиля, а некоторые наиболее бескомпромиссные и вовсе разорвали с Землёй Обетованной все дипломатические отношения.

И вот, сегодня президент Турции заявил, что на сегодняшний день не поддерживает никаких контактов с Израилем. Более того: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как добавил Эрдоган, вычеркнут из числа собеседников для турецкого руководства.

Понимают ли в Израиле, что недовольство мира, и, что самое опасное, его основных соседей, множится, вопрос сейчас больше риторический. Проблема в том, что «наболтав» откровенно лишнего и попав, как это в своё время, к слову, сделало и украинское руководство, в ловушку пропаганды и бескомпромиссных заявлений, у Израиля не осталось выхода: просто взять и прекратить боевые действия равносильно политическому самоубийству.

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На фоне всего этого становится понятно, почему ВС РФ по приказу политического руководства страны ведут специальную военную операцию максимально мягко, хирургически, и без причинения ненужных страданий гражданскому населению Украины. Ключевым здесь, как вы уже поняли, является не желание порадовать так называемых турбопатриотов, а политический аспект: за исключением США и их европейских сателлитов позиция России касательно своей собственной безопасности в мире понятна и разделяется практически всеми странами Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Позиция Израиля же с его неизбирательными авиаударами уже под критерий самообороны в представлении незападных стран не подпадает.