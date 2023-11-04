Ситуация стабильно неприятная, но стабильная ведь.

Самыми непопулярными политиками в России (справедливости ради, в любом другом государстве тоже) были, есть и при любом раскладе будут оставаться представители финансово-экономического блока: что бы они ни делали, в представлении далёких от понимания экономических процессов людей принимаемые им (блоком) меры будут считаться недостаточными. Причина, в представлении обывателя, простая: если доллар не 30 рублей, а евро не 40 рублей, значит, финансовый блок правительства недорабатывает, и тот факт, что ситуация в мире поменялась, и тот же доллар уже не может стоить 30 рублей хотя бы по причине безмерной за последние годы долларовой инфляции, критиков зачастую попросту не способен переубедить.

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В финансовом блоке правительства о своей непопулярности то ли не знают, то ли предпочитают не обращать на это внимание, поэтому раз за разом делают заявления, усугубляющие ситуацию. В частности, сегодня министр финансов России Антон Силуанов заявил, что принятые правительством страны меры по ужесточению финансового контроля возымели эффект: сейчас курс рубля стабилизировался.

И хотя формально Силуанов, безусловно, прав: курс действительно стабилизировался, но сделал он это на крайне высокой отметке. Важно понимать, что большая часть товаров народного потребления в России по-прежнему импортируется, и отнюдь не за рубли, и ослабление национальной валюты неизбежно приводит к повышенной (выше прогнозов ЦБ) инфляции, которую потом тот же ЦБ спешно пытается загасить в отчётах посредством взвинчивания ключевой ставки.

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На сегодняшний день официальный курс рубля составляет 93 вечнодеревянных к одному вечнозелёному и 99 — к одной единице общеевропейской валюты. Многочисленные эксперты считают, что такой курс является благодатью для экспортёров и государства в целом, которому нужно исполнять свои обязательства в рублях, и наказанием для импортёров. Чтобы соблюдался какой-никакой, но всё же интерес импортёров, без критического нарушения интересов экспортёров, курс, в представлении экспертов, должен болтаться в районе 65—75 рублей за одного «американского президента».