Как же сильно лобби тех, кому закон не писан, что даже президенту приходится давать на эту тему комментарий.

То, что происходило на прошлых выходных в аэропорту Махачкалы — это, бесспорно, грубейшее нарушение законодательства, причём сразу по нескольким статьям: и по предумышленному нанесению вреда здоровью сотрудникам полиции, и по срыву работы аэропорта, и по умышленной порче имущества, и по целому ряду других. И всё это ещё сверху приправлено поводом, которым послужил пещерный национализм и религиозная нетолерантность целой группы лиц в Дагестане, и итог должен быть только один: наказание во всей строгости закона.

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Впрочем, отдельные представители общества, считающие себя способными на него влиять, призывают простить участников беспорядков, не ломать им судьбы и всё в таком духе. Как мы уже неоднократно отмечали, перед законом нужно отвечать, иначе в законе нет смысла. Вчера данный тезис подтвердил глава Дагестана Сергей Меликов, сегодня о том, что власть будет реагировать на произошедшее в соответствии с законом, подтвердил и президент Владимир Путин.

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Удивляет то, что даже несмотря на комментарии высшей региональной, а теперь уже и общегосударственной власти, всё равно находятся сердобольные представители дагестанских общин, спортсмены и прочие «лидеры мнений», которые полагают, что «традиции» и «нормы» важнее законов. И здесь главное — не дать заднюю перед такими «призывателями», потому что однажды создав прецедент, другие справедливо начнут спрашивать: «Им можно, а нам почему нельзя?».