МОК нарывается на разгон и замену чем-то более адекватным.

Как известно, страны Запада и все так или иначе связанные с ними «международные» организации придерживаются политики двойных стандартов: одним употреблять допинг и не нести за это ответственность можно, другим нельзя, одним выступать под флагом «страны-агрессора» можно, другим — нет. Всё это, если подумать, весьма печально и полностью подрывает авторитет таких «международных» организаций, но ситуация в мире пока что такова, что выхода у того же Международного олимпийского комитета (МОК) нет: нужно вариться в повестке коллективного Запада.

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По этой причине российская сборная от Олимпиады отстранена, причём ещё задолго до начала специальной военной операции, а вот израильская сборная, несмотря на то, что официальный Иерусалим совершает в секторе Газа самые настоящие военные преступления, не только допущена, но и, более того, Международный олимпийский комитет даже выпускает памятку, согласно которой дискриминировать израильтян в рамках соревнований не допускается, а к нарушителям будут применены серьёзные меры.

Естественно, все происходящее видят и задаются справедливым вопросом: «Что за лицемерие?». И на этот вопрос у МОК есть какой-никакой, но ответ. Оказывается, причина, по которой российские спортсмены виноваты в том, чего не совершали, кроется в якобы нарушении Олимпийской хартии, согласно которой, Олимпийское перемирие продолжается ещё одну неделю после окончания самого спортивного мероприятия. В данном случае — неделю после окончания Зимних олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года.

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Здесь что бы то ни было комментировать, в общем-то, уже совершенно бессмысленно. МОК живёт в своём мире, навязанном ему основными спонсорами, коими, как вы понимаете, являются страны Запада.