Да и не только в Крыму, и не только в 2014 году.

События, произошедшие после украинского «Майдана» в 2014 году, ещё очень долго будут аукаться и России, и, в особенности, самой Украине. Безвозвратно потеряны большие территории, и ещё неизвестно, сколько их будет дополнительно утрачено в дальнейшем без реалистичных попыток Киева идти на переговоры, разрушена экономика, которая ныне полностью подключена к западной системе искусственного жизнеобеспечения, потеряна колоссальная часть населения — как в виде беженцев, так и, что самое трагическое, в виде потерь на линии боевого соприкосновения.

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И главная трагедия заключается в том, что всего этого можно было избежать. И речь не только об идущих сейчас боевых действиях, но и о присоединении Крыма к России весной 2014 года. Хотя история сослагательного наклонения, как известно, не терпит, но выступая на встрече с членами Общественной палаты, президент России Владимир Путин заявил, что фактически во всём, что произошло, Украина виновата сама.

По словам Путина, если бы у России складывались с Украиной братские отношения, то «в голову бы никому не приходило совершать действия, связанные с Крымом». Но в Киеве, как известно, не смогли удержаться от государственных переворотов и начали проводить агрессивную политику в отношении русского языка, русской культуры и в отношении в основном русского населения восточных регионов тогда ещё Украины.

Как отметил Путин, Россия после распада СССР смирилась с территориальной действительностью, но когда Киев начал творить «запредельные вещи», то Москву поставили перед выбором, в котором «мы не могли сделать ничего другого, кроме как встать на защиту людей, проживающих там».

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К сожалению, действующие украинские власти эту реальность, быть может, разумом-то и понимают, но публично признать не могут — это невозможно с политической точки зрения. Значит, события будут продолжаться до тех пор, пока политическая ситуация в Киеве не начнёт располагать к признанию действительности, ну или пока не произойдёт смена власти. Судя по мрачным статьям в западной прессе, общество на Украине и на Западе уже активно готовят к такому развитию событий.