В такой ситуации не просто запоёшь, а арию исполнишь.

Когда российская специальная военная операция на Украине только начиналась, представители коллективного Запада как один, словно по методичке, начали делать то, что, в конечном счёте, сыграло на руку официальной российской повестке касательно текущего конфликта: там стали заявлять о том, что конфликт должен решаться на поле боя, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение и больше никогда не иметь возможности устраивать «вторжения» в соседствующие страны. Это не наши слова: это слова Борреля, Остина и других функционеров, и именно они смогли убедить значительную часть российского общества в том, что текущий конфликт — он вообще не про Украину.

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Сегодня ситуация на линии боевого соприкосновения выглядит следующим образом: «контрнаступление» ВСУ выдохлось, не достигнув даже первой линии российской обороны, не говоря уже про хоть какие-то поставленные перед этим «контрнаступлением» цели, инициатива в зоне СВО снова на стороне ВС РФ, которые осуществляют пусть и медленные и осторожные, но всё же продвижения сразу на нескольких направлениях, ключевым из которых сейчас является Авдеевское направление.

И вот, прекрасно понимая сложившуюся объективную реальность, на Западе начали менять пластинку: кандидаты в президенты США говорят о необходимости завершения конфликта, о необходимости «пойти на сделку» с Кремлём, а западная пресса рисует максимально мрачные картины украинского настоящего и будущего.

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Прокомментировать происходящее решил президент России Владимир Путин в рамках встречи с членами Общественной палаты. По словам главы государства, на Западе «теперь уже-по другому поют, по-другому говорят [относительно необходимости победить Россию на поле боя и нанести ей стратегическое поражение — прим. ред.]». Как добавил Путин, это означает не то, что РФ следует вести себя агрессивно, а то, что России необходимо быть во всех смыслах независимым и суверенным государством.