Потому что пока смотрят, надо этим пользоваться. А то новые идеи рождаются ох, как тяжело.

Мультсериал «Футурама» является одним из главных долгожителей в своей среде. И хотя формально производство новых серий прерывалось в 2013 году, в году прошлом их выпуск решили возобновить, а в июле 2023 года начался показ. Последние серии текущего сезона должны показать в следующем году, но жизнь «Футурамы» будет продлена и после 2024 года.

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По крайней мере, именно такой вывод напрашивается из сообщения стримингового сервиса Hulu о том, что сериал продлят ещё на два сезона. Их наполнение, впрочем, будет скромнее, чем у недавно возродившего данный мультсериал 8-го сезона: вместо двадцати эпизодов (серий) в 9 и 10 сезонах будет по десять эпизодов.

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Отметим, что свежий сезон получил в целом сдержанные оценки обозревателей и зрителей, чего, впрочем, зачастую уже более чем достаточно для принятия решения о продолжении съёмок.