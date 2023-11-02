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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ВС ВСУ пожаловались на то, что ПВО не хватает на всю Украину
Кого же теперь винить в этом, кроме самих себя?

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Несмотря на то, что страны коллективного Запада выгребли из своих арсеналов, кажется, все излишки, какие только могли, и даже больше — в отдельных случаях отдавали оружие из действующих частей — этого всё равно не хватает для покрытия непомерных потребностей Украины. Наиболее тяжело дело обстоит со средствами противовоздушной обороны: страна большая, львиная доля систем была выбита российскими ударами, и в целом убыль противовоздушной военной техники превышает возможности поставок со стороны Запада. Прикрывать удаётся только ключевые локации, и то, не все и не полностью

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И вот, сегодня на то, что систем ПВО не хватает, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отметивший, что, учитывая масштабы Украины, системами противовоздушной обороны с радиусом действия от 2 до 70 километров перекрыть всю территорию страны, не говоря уже о создании эшелонированной обороны, невозможно.

Вместе с тем Игнат посетовал на то, что российские крылатые ракеты и дроны-камикадзе «Герань-2» создавались с расчётом на преодоление систем ПВО.

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Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал западным спонсорам предоставить ПВО «в аренду» на период зимы, дабы защитить хотя бы объекты энергосистемы. На этот счёт спикер ВС ВСУ может разве что развести руками со словами «Никто свои ПВО просто так нам не отдаст, это понятно».

#россия #украина #политика #боевые действия
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