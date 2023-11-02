Стесняемся спросить, а последние 20 месяцев что происходит, а, господин Данилов?

Мы уже неоднократно отмечали, что сегодня вся государственная власть на Украине держится на фантазиях и искажении смыслов сказанного представителями власти российской. Так, отвод российских войск от Киева в рамках стамбульских соглашений внезапно и без единого основания превратился в военную победу ВСУ, а недавнее заявление министра обороны России Сергея Шойгу о готовности РФ к разрешению конфликта на Украине политическим путём, но только на реалистичных началах, в сознании секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова превратился в якобы роспись ВС РФ в том, что военных возможностей для победы над ВСУ у неё нет.

реклама

Как заявил Данилов в интервью YouTube-каналу «Рада», российские власти «осознали, что победить нас военным путём возможностей у РФ нет», в связи с чем якобы «будут запускать другой план» для внутренней дестабилизации Украины. По мнению Данилова, Россия сейчас готовит «русскоязычную фронду» и собирается развернуть условную «Партию регионов 3».

Сложно сказать, что происходит в сознании Данилова, но последние 20 месяцев ВС РФ тем и занимается, что одерживает военную победу. Важно знать и никогда не забывать о том, что Украина сопротивляется исключительно за счёт безмерной помощи коллективного Запада, прекращение которой сейчас является ключевым страхом киевских властей.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Также следует помнить, что Россия с первых дней призывала Украину решить проблему мирным способом и никогда не отказывалась от переговоров. Трагедия заключается в том, что с каждым днём условия мира будут для Украины всё более и более тяжёлыми, и всего этого Киев мог избежать. Что же до военной победы, то таковой испокон веков было и будет достижение политических целей конфликта. Если России удастся их добиться за столом переговоров, то всем, и в первую очередь самой Украине, от этого будет только лучше.