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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров обвинил Международный олимпийский комитет в политической ангажированности
Свежая мысль.

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Вчера вечером Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил памятку, в которой призывает спортсменов не проявлять дискриминацию по отношению к атлетам из Израиля. С нарушителями будут общаться серьёзно, на уровне национальных олимпийских комитетов стран, которые представляют провинившиеся спортсмены. Всё это, безусловно, выглядит крайне мерзко, особенно учитывая тот факт, что по отношению к российским спортсменам ничего подобного озвучено не было, и даже хуже — Международный олимпийский комитет с большим удовольствием отстранил РФ от участия в мероприятиях.

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Естественно, осуществление политики двойных стандартов со стороны МОК не могло не попасть в поле зрения Министерства иностранных дел России. Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, МОК в очередной раз продемонстрировал свою предвзятость, несостоятельность и политическую ангажированность, полностью следуя повестке коллективного Запада и поддерживая ту линию, которую задают в Вашингтоне.

Следует отметить, что после начала специальной военной операции на Украине российских атлетов заставляли высказываться против проводимой российским руководством политики, а также проверяли их на наличие связей с ВС РФ и на предмет дачи «неправильных» (с точки зрения Запада) комментариев касательно Украины. Тех спортсменов, для которых участие в спортивных состязаниях важнее принципов, которые должны быть непоколебимы, «сломать» на этой почве всё-таки удалось: часть из них сменила «спортивное гражданство» и теперь выступает за те же сборные постсоветских республик.

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Всё происходящее в очередной раз демонстрирует тот факт, что Олимпийское движение, равно как и любые международные спортивные мероприятия должны проходить исключительно под эгидой ООН, ну или того органа, который придёт на смену этой бесполезной организации, где коллективный Запад не сможет пользоваться своим пока ещё доминирующим положением для проталкивания нужных «нарративов» и действий политического характера.

#россия #политика #израиль #спорт
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