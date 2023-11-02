По крайней мере, это следует из статистики.

Несмотря на то, что в России за последние два года цены на автомобили улетели совсем в космос, и связано это как с ослаблением рубля, так и с санкциями и связанными с ними логистическими трудностями, но спрос на автомобили в стране всё-таки растёт. Вернее, не то чтобы растёт, а, скорее, восстанавливается после обвала в 2022 году. Согласно информации от Минпромторга, ссылающегося на данные АО «ППК», за полные десять месяцев текущего года в России спрос на новые автомобили увеличился на 56 % по сравнению с прошлым годом.

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Из статистики следует, что за десять месяцев 2023 года в России было реализовано свыше 830 тысяч легковых автомобилей, более 81 тысячи лёгких коммерческих автомобилей, а также 116 тысяч грузовиков и более 14 тысяч автобусов. Примечательно, что половина от реализованных на рынке машин были произведены непосредственно внутри страны.

В общей сложности за период с января по октябрь 2023 года включительно в России было продано 1,04 млн новых автомобилей. В прошлом году эта статистика составляла 667 тысяч автомобилей.

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По предельно понятным причинам, основными новыми машинами из числа продаваемых в России теперь являются «китайцы», «тольяттинцы», «ГАЗовцы», «УАЗовцы», ну и перемаркированные «китайцы» вроде автомобилей возрождённой марки «Москвич». Европейские и американские бренды решили лишить себя циклопического российского рынка, и здесь что бы то ни было комментировать уже давно бессмысленно.