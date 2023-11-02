Не проще ли прекратить фарс, а позвонить наконец-таки в Кремль со словами о готовности к переговорам на любых условиях?

Как мы уже неоднократно отмечали, Украина находится в ловушке пропаганды, выбраться из которой, к сожалению, невозможно; по крайней мере, пока не произойдёт смена руководства в Киеве. Как итог, вместо того чтобы поднять трубку телефона и позвонить в Кремль, на Банковой занимаются чем угодно, но не тем, что находится в прямых интересах Украины как государства.

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Западная пресса с подачи киевских функционеров неоднократно публиковала материалы, в которых рассуждает о том, что Россия якобы обязательно возобновит удары по энергосистеме Украины. Именно под это дело, считают западные журналисты, ВС РФ сейчас накапливают ракетные средства поражения, временно ограничиваясь нанесением ударов с помощью относительно лёгких беспилотников. Мы сейчас не будем рассуждать на тему того, что лично в нашем представлении никаких новых ударов по энергосистеме Украины не будет, и что западная пресса слишком узко мыслит, поскольку в издании Financial Times появилась любопытная статья, из которой следует, что даже если в реальности российское командование никаких планов по энергосистеме Украины не вынашивают, то вот с другой стороны к данной перспективе вовсю готовятся.

Так, согласно статье в FT, Киев провёл серьёзные работы по укреплению подстанций. То оборудование, которое не нуждается в охлаждении, было убрано под землю, а те части подстанции, которые убрать нельзя, были по периметру обнесены стенами из бетонных блоков, а также клетками с камнями и сетками, призванными укрыть энергообъекты от обломков.

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Трудно сказать, да и в западной прессе к дотошности не привыкли, каким образом бетонная стена и сетки спасут от ракетного удара, но соответствующие факты имеют место. Сколь повсеместна такая «защита» электрических подстанций на Украине, из материала в Financial Times также непонятно.