Начинаем отсчёт до первого сбитого, получается.

После того как страны коллективного Запада пообещали Киеву истребители F-16, что вызвано массовым уничтожением в рамках специальной военной операции доставшейся Украине от СССР/России, а потом ещё дополнительно переданной странами Восточной Европы боевой авиации, стало очевидно, что данная техника будет передана в максимально возможно сжатые сроки.

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И вот, согласно сведениям максимально вовлечённых в информационную часть СВО telegram-каналов, первые истребители американского производства уже доставлены на Украину. Сразу отметим, что мы не можем никак подтвердить или опровергнуть данную информацию, поэтому относиться к ней следует скептически, но, согласно сведениям авторов telegram-канала, F-16 были перевезены ночью грузовиками в разобранном виде: «ценные грузы», как и всё остальное, что ввозится на Украину, были доставлены через польско-украинскую границу.

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Безусловно, появление F-16 у ВСУ будет иметь свои последствия и в очередной раз затянет окончание данного конфликта, но, как неоднократно отмечали эксперты, десятки лет отдавшие военному делу, истребителей Киеву передают слишком мало и слишком поздно. Чуда для Киева, безусловно, не случится, но проблем для ВС РФ добавится.