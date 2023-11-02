Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Песков призвал Киев быстрее осознать абсурдность идеи военной победы над РФ
Зачем? Сказка ведь гораздо приятнее реальности.

реклама

Вчера в издании The Economist вышла статья, в которой главком ВСУ Валерий Залужный называет текущий конфликт зашедшим в тупик, и что для перелома ситуации Киеву необходимы суперсовременные вооружения. Казалось бы, осознание реальности потихоньку доходит и до высшего военного руководства Украины, если бы не одно «но»: никакого тупика нет, конфликт перешёл в стадию возвращения инициативы в руки ВС РФ, и никакое очередное «чудо-оружие» положения «на земле» не изменит».

реклама

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные в западной прессе мечты Залужного и, по сути, призвал официальный Киев как можно быстрее вернуться в реальность и осознать абсурдность даже разговоров о том, что Украина способна одержать победу над Россией на поле боя.

По словам Пескова, чем раньше в Киеве факт абсурдности подобных заявлений уяснят, тем раньше «откроются какие-то перспективы».

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Возвращаясь к фантазиям украинского командования, отметим, что в статье The Economist Залужный заявлял о том, что сейчас и Украина, и Россия якобы выдохлись, и в позиционной войне на истощение преимущество находится на стороне РФ. И вот здесь кроется главный обман: в реальности российская группировка в зоне СВО увеличивается, причём большая её часть на линию боевого соприкосновения даже не введена. А для чего в тылу держатся резервы — это уже вопрос для обсуждений.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глава Дагестана прокомментировал призывы к прощению участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Евросоюз по итогам текущего года собирается сократить импорт российского газа до 40—45 млрд кубометров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
29
"Пила Х" и "Неудержимые 4": два фильма, которые не стоит смотреть, по крайней мере в кинотеатрах
2
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
106
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
19
О космических аппаратах серии «Пионер»: стальные пионеры герои по-американски
3
Американских экспертов восхитили возросшие возможности истребителя Су-57
14
О беспорядках в Дагестане - что известно на данный момент
15
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 4
18
Пять лучших ударных вертолетов всех времён по версии издания 19FortyFive
9
Портал 19FortyFive назвал Топ-5 "самые из самых" советских танков
8

Сейчас обсуждают

ZeroWaste
15:09
У вас Обама президент? Вы совсем утратили связь с реальностью
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
Kasyan
15:09
Ну так а с чей подачи!
Россия и Китай создают фонд на 100 млрд для развития авиационной промышленности
Kasyan
15:08
Хоть бы вики почитали, прежде чем умности строчить.
Россия и Китай создают фонд на 100 млрд для развития авиационной промышленности
Kasyan
15:06
Статья бред наркомана, Микрон как 10 лет выпускает пластины на 90 нм. https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_микроэлектронных_производств
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
Kasyan
15:04
Желудь будешь? https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_микроэлектронных_производств
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
Максим Бардин
15:04
Мда уж, ну, живите в своей реальности и отрисовывайте граф ку на процессоре, и буду жить во власти масонов и тратить 45 тысяч рублей на эртэикс 3070 дабы играть в киберпук на максималках
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
Чaтo-Б0t
15:02
"...По словам Залужного, он некоторое время не мог понять, почему ВСУ не в состоянии добиться успеха, хотя "по всем подсчетам" они должны были за четыре месяца "добраться до Крыма, повоевать в Крыму, ...
На Украине начнут мобилизовать не только женщин-медиков, но и других профессий
aoxoa1
15:01
Все эти уклонисты и есть настоящие патриоты.
СБУ: с Украины вывозили уклонистов за рубеж на машинах скорой помощи с маячками
tolyasha
15:01
какая то пурга про интеграцию С-400 и А-50. То есть нам хотят сказать , что самолёт разведки и целеуказания до сих пор не выдавал список целей основной системе ПВО?
Starfield получит поддержку технологии DLSS уже в следующем большом патче
Aslan Heroes
14:59
Пускай разработчики прогибаются под геймеров, процессоров больше в мире. Ультраграфика не нужна, уровня 8 bit хватит всем.GPU это разработки массонов что бы люди тратили свои деньги. Графику можно на ...
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем