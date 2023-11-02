Зачем? Сказка ведь гораздо приятнее реальности.

Вчера в издании The Economist вышла статья, в которой главком ВСУ Валерий Залужный называет текущий конфликт зашедшим в тупик, и что для перелома ситуации Киеву необходимы суперсовременные вооружения. Казалось бы, осознание реальности потихоньку доходит и до высшего военного руководства Украины, если бы не одно «но»: никакого тупика нет, конфликт перешёл в стадию возвращения инициативы в руки ВС РФ, и никакое очередное «чудо-оружие» положения «на земле» не изменит».

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Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные в западной прессе мечты Залужного и, по сути, призвал официальный Киев как можно быстрее вернуться в реальность и осознать абсурдность даже разговоров о том, что Украина способна одержать победу над Россией на поле боя.

По словам Пескова, чем раньше в Киеве факт абсурдности подобных заявлений уяснят, тем раньше «откроются какие-то перспективы».

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Возвращаясь к фантазиям украинского командования, отметим, что в статье The Economist Залужный заявлял о том, что сейчас и Украина, и Россия якобы выдохлись, и в позиционной войне на истощение преимущество находится на стороне РФ. И вот здесь кроется главный обман: в реальности российская группировка в зоне СВО увеличивается, причём большая её часть на линию боевого соприкосновения даже не введена. А для чего в тылу держатся резервы — это уже вопрос для обсуждений.