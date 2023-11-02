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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Дагестана прокомментировал призывы к прощению участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Виновные понесут наказание, охоту на ведьм устраивать не будут — краткое резюме.

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После беспорядков на этнической и религиозной почве, инспирированных недоброжелателями из-за рубежа в аэропорту Махачкалы с участием местных крепких мужиков, подавляющее большинство российского общества убеждено в том, что всех, кто нарушали закон, следует судить по всей его строгости, не допуская никакого кумовства и ситуаций в духе «Здесь так не работает, здесь надо по-другому».

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Реальность такова, что Дагестан является частью России и включён в её правовое поле, и никаких исключений из правил делать нельзя, иначе возникнет неприемлемый прецедент из разряда «Этим всё сошло с рук, значит, и мне можно?». Любому здравомыслящему человеку понятно, что без уголовных дел обойтись в этом случае, тем более столь резонансном, не может, однако некоторые религиозные деятели, спортсмены и главы общин считают, что если иногда плюнуть на закон, то ничего страшного не произойдёт, поэтому призывали «не ломать ребятам судьбы» и никого «показательно» не наказывать.

Объяснять таким деятелям, что нарушители закона сами себе сломали судьбу, и никто их этого делать не заставлял, обычно попросту бесполезно. Тем не менее, официальный комментарий властям сделать всё же надо, и вот, несколько часов назад эти призывы прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов, который расставил точки над i в теме того, что произойдёт с теми, кто участвовали в событиях минувших выходных.

По словам главы региона, никто изначально не собирается судить и наказывать всех подряд, кто в тот момент находились в аэропорту Махачкалы. Как справедливо отметил Меликов, есть закон и есть ответственность, и перед законом равны все. Отвечать за нарушения закона все будут согласно степени своей вины: и за нанесение увечий сотрудникам полиции, и за нарушение работы аэропорта на целые сутки, и за разгром витрин «под шумок», и за другие правонарушения.

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При этом, добавил Меликов, никто не будет «гоняться за ведьмами» и преследовать по закону людей, которые не совершали противоправных действий: просто находиться в терминале аэропорта можно, и стоять с условным флагом Палестины тоже законом не запрещено

#россия #политика
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