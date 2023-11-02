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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Евросоюз по итогам текущего года собирается сократить импорт российского газа до 40—45 млрд кубометров
Для сравнения, пока Европу за океаном не заставили сделать этот необдуманный шаг, импорт составлял 155 миллиардов «кубов».

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Когда европейских потребителей, в основном, конечно же, промышленность, поставили перед фактом «обретения независимости» от российских энергоносителей, то их забыли предупредить, что это будет означать только одно: обретение той же самой зависимости, но от поставок из США, многократный рост стоимости таких энергоносителей и, как следствие постановка европейской промышленности в тяжелейшее положение. Но никем неизбранные руководители Евросоюза, которым совершенно безразлична судьба «вверенного» им конфедеративного союза, остановиться уже не могут, и продолжают давить на педаль акселератора, совершенно не думая, к чему это приведёт.

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Так, сегодня из заявления по итогам заседания рабочей группы США—ЕС по энергетической безопасности, что само по себе уже забавно, стало известно, что по статистике за 2023 год Евросоюз намерен сократить импорт российского газа до 40—45 миллиардов кубометров.

Чтобы понимать, как сильно обвалились поставки российского газа в страны ЕС, достаточно просто взглянуть на статистику прошлых лет. Так, по итогам 2021 года ЕС импортировал из России 155 миллиардов кубометров газа. Дальше, в 2022 году, после добровольно-принудительного отказа ЕС от того, что обеспечивало её промышленную конкурентоспособность, произошёл обвал почти вдвое — до 80 милллиардов «кубов». По итогам текущего года произойдёт сокращение ещё в два раза, итого — в четыре раза за два года.

Логично предположить, что тенденция будет продолжаться. Главный выгодоприобретатель — США, которые, как гласит тот же самый рассмотренный нами в данной заметке документ, стали главным поставщиком сжиженного природного газа в Европу. Вот так США, используя бесхребетные воспитанные собой «элиты» в европейских странах, выбили РФ из европейского рынка энергоресурсов, заняв его сами. А интересы Европы? Да кому они важны, в самом деле, справедливо считают в Вашингтоне.

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Немецкие власти, к слову, только сейчас начали понимать, в какую историю вляпались: канцлер ФРГ Олаф Шольц на минувшей неделе заявил, что искать замену российскому газу Берлин намерен в Нигерии. Оно и понятно: американский СПГ безумно дорог, и промышленность на нём конкурентной быть не может. В общем, печально это и страшно: когда государством руководят слабые и ничего не понимающие в экономике «элиты»; мы это всё прошли в 1990-х — 2000-х, похоже, теперь это пора пережить Европе.

#россия #сша #политика #экономика #евросоюз #энергетика #природный газ
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