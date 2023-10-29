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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Канцлер Германии поедет в Нигерию в поисках дешёвого природного газа для своей страны
Аплодисменты. Занавес.

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Действия немецкого руководства вызывали бы истерический смех, если бы в первую очередь не вызывали бесконечное недоумение. Изначально политическое руководство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем громко кричало о том, какое для ФРГ великое достижение — отказ от зависимости от российских энергоресурсов. Впоследствии, причём очень быстро, за эту «независимость» от здравого смысла поплатилась немецкая промышленность и в целом экономика государства: Германия стала первой страной из Евросоюза, которая официально признала у себя факт технической рецессии.

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Формально поставки газа из России в Германию ещё продолжаются, но в многократно сниженном объёме: газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» уничтожены в результате акта международного терроризма, газотранспортная система Украины по причине тотального износа прогоняет через себя минимум, а газопровод, проходящий по территории Польши, Варшавой на «радость» немцам был закрыт в одностороннем порядке. Уповать остаётся только на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из той же России, а также на многократно более дорогой СПГ из Соединённых Штатов.

Всё это немецких промышленников, которые в своё время промолчали и не отстояли свои интересы, а теперь не знают, что делать, мягко говоря, не радует. И вот, сегодня стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц поедет в Нигерию. Естественно, в поисках доступных энергоресурсов, чего Шольц, в общем-то, и не скрывает. По словам немецкого функционера, Нигерия обладает крупнейшими в Африке запасами газа, и Германия заинтересована в его поставках.

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В целом, Олаф Шольц — это ярчайшее олицетворение выражения «роль личности в истории». Столь слабого и бесхребетного канцлера, сдавшего все интересы страны в угоду сиюминутному политическому гешефту и чтобы выслужиться перед заокеанским господином, в истории Германии, пожалуй, никогда и не было. Отношения Германии с Россией испорчены на долгие годы, и пока к власти в Берлине не придут вменяемые люди, разговаривать Москве со своим некогда ключевым торговым партнёром в Европе будет попросту не о чем.

#экономика #германия #психиатрия #энергетика #природный газ #нигерия
1
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сам лично будет в земле искать?
Канцлер Германии поедет в Нигерию в поисках дешёвого природного газа для своей страны
Alex-IT
18:19
В топовых решениях возможно, а в среднебюджетных и бюджетных кулеры ещё долго будут.
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