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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США не планируют отправлять войска в сектор Газа
Причём даже в качестве миротворцев. Потому что зачем?

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Ситуация в секторе Газа, несмотря на то, что на этой неделе будет ровно месяц с момента начала её обострения, остаётся непредсказуемой и сложной. И хотя понятно, что военных возможностей у Израиля для решения поставленной политическим руководством страны задачи по ликвидации ХАМАС хватит, вопрос сейчас заключается в том, какой ценой и какими потерями Иеруалису дастся её выполнение.

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На фоне происходящего и учитывая, что фактически в любой момент этот конфликт может из локального перерасти в региональный, многие предполагают, что США выступят на стороне Израиля, напрямую вписавшись в противостояние как минимум с ХАМАС. И вот, сегодня этот вариант отверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, у США нет никаких планов по вводу своих войск в Газу, однако Вашингтон вместе с партнёрами обсуждает будущее данного региона после окончания конфликта.

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Тревога американской прессы была связана с «вбросом» в Сеть информации о том, что США якобы намереваются отправить в сектор Газа миротворческий контингент после окончания конфликта. Необходимо понимать, что по вопросу конфликта между Израилем и ХАМАС США не обладают безоговорочной международной поддержкой. Большая часть мира, напротив, осуждает Израиль за его действия в секторе, а США — за их поощрение.

#сша #политика #боевые действия #израиль #палестина #хамас #сектор газа
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