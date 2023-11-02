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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кадры с уничтоженными Leopard 2 продолжают регулярно поступать из зоны СВО
Куда смотрят защитники «животных», совершенно непонятно.

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По всей видимости, понимая очевидность исхода текущего конфликта, особенно если бесконечные поставки западной техники и денег прекратятся, в ВСУ решили бросить в бой последние резервы, включая и оставшиеся из числа ранее переданных образцов натовской военной техники. Судьба у этой техники вполне предсказуема, и кадры с предсказуемо настигшей её судьбой мы можем регулярно наблюдать в различных тематических группах в социальных сетях.

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Буквально только что, например, в Сети появились очередные кадры, на которых можно заметить по меньшей мере два уничтоженных танка Leopard 2A4. Как сообщается, кадры зафиксированы на Запорожском направлении линии боевого соприкосновения. В первом случае Leopard 2 объят пламенем, во втором — подбит и, судя по всему, брошен экипажем. В обоих случаях, понятное дело, танки продолжать участие в боевых действиях не могут и, рискнём предположить, не подлежат даже восстановлению.

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Напомним, что Leopard 2 были переданы Германией в пользу Украины ещё в начале этого года. Впервые они были применены на линии боевого соприкосновения в первые же дни начала так называемого контрнаступления в первых числах июня этого года. Тогда же они впервые и были подбиты в рамках данного конфликта. Сколько ещё «Леопардов» осталось в распоряжении ВСУ, неизвестно, поскольку, во-первых, не все потери можно подсчитать: значительная их часть явно была понесена в тылу во время российских беспилотных и ракетных ударов по арсеналам и ремонтным цехам, а, во-вторых, наивно предполагать, что Германия передала именно столько танков, сколько заявлено «по бумагам». Могли ведь и значительно больше передать, верно?

#россия #украина #политика #боевые действия #leopard 2
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