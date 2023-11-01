Так, может, пора их того, прекратить? Условия России вы знаете, они пока ещё не запредельные.

На фоне провала «контрнаступления» ВСУ и активизации наступательных действий со стороны ВС РФ рассказывать сказки и свято в них верить на Украине становится слишком сложно. Поэтому пластинка быстро меняется, и сейчас всё больше киевских политиков и военачальников начинают озвучивать ситуацию такой, какая она есть.

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Ситуация, как вы понимаете, с точки зрения Украины аховая, поскольку мало того что за лето—осень текущего года ВСУ потерпели стратегическое поражение, потеряв очередную снаряжённую коллективным Западом армию, так ещё и новых поставок, по крайней мере, в том объёме, который был с лета прошлого года по весну года текущего, уже не намечается. И вот, сегодня о том, что затягивание боевых действий является самым большим риском для украинского государства, в интервью The Economist заявил главком ВСУ Валерий Залужный.

Естественно, издание The Economist, занимающее исключительно проукраинскую позицию в этом конфликте, приукрасило слова Залужного, придав им клишированный окрас в духе «сейчас конфликт в тупике», хотя в реальности ВС РФ улучшают положение, однако основной посыл заключается в том, что Россия в несколько раз превосходит Украину по количеству населения, и в десять раз — в экономических возможностях, и в конфликте на изматывание у России имеется безусловное преимущество. В этом, собственно, и заключается опасность для Киева.

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В фантазиях Залужного, Украине необходимы военные технологии, которые позволят одержать победу быстро и без значительных потерь, потому что в противном случае «мы обнаружим, что у нас недостаточно людей для сражения». Мы сейчас не будем объяснять, что Залужный «немножко» опоздал и что никакого «чудо-оружия» кроме массированного ядерного удара в этом мире нет: войны выигрываются в экономиках, а говорить об Украине как о живой экономике — это, мягко говоря, пребывать в иллюзиях: в реальности все — и на Украине, и в России, и на Западе прекрасно понимают, что Киев на 100 % зависит от западного финансирования и от западных поставок вооружений. В таком положении верх в конфликте не одерживается.