Справедливости ради, смеётся уже вся страна.

На тему санкционной истерики коллективного Запада в отношении уже давно каких только шуток и анекдотов не придумали, начиная от «Пятёрочки» с её «А вам пакет для санкций с собой надо?» и заканчивая сегодняшним комментарием президента России Владимира Путина касательно идей Запада о дальнейшем ограничении экспорта в Россию.

реклама

Как отметил Путин, у западных политиков кончилась фантазия, и они уже дошли до абсурдных разговоров о запрете поставок в Россию кнопок, вязальных спиц, отвёрток и тому подобного. В целом, считает глава государства, это решение может быть даже и полезным: «Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов».

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Шутки шутками, но Путин всё же призвал не расслабляться и быть готовыми к дальнейшему усилению санкционного давления Запада на Россию и усиливать «позитивные тенденции» в отечественном промышленном и сельскохозяйственном секторах, а также в сфере услуг. Цель понятная: чтобы таким образом минимизировать влияние иностранных незаконных односторонних рестрикций.