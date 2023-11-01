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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин высмеял идеи Запада об очередных ограничениях экспорта в Россию
Справедливости ради, смеётся уже вся страна.

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На тему санкционной истерики коллективного Запада в отношении уже давно каких только шуток и анекдотов не придумали, начиная от «Пятёрочки» с её «А вам пакет для санкций с собой надо?» и заканчивая сегодняшним комментарием президента России Владимира Путина касательно идей Запада о дальнейшем ограничении экспорта в Россию.

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Как отметил Путин, у западных политиков кончилась фантазия, и они уже дошли до абсурдных разговоров о запрете поставок в Россию кнопок, вязальных спиц, отвёрток и тому подобного. В целом, считает глава государства, это решение может быть даже и полезным: «Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов».

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Шутки шутками, но Путин всё же призвал не расслабляться и быть готовыми к дальнейшему усилению санкционного давления Запада на Россию и усиливать «позитивные тенденции» в отечественном промышленном и сельскохозяйственном секторах, а также в сфере услуг. Цель понятная: чтобы таким образом минимизировать влияние иностранных незаконных односторонних рестрикций.

#россия #политика #санкции #экономика
4
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