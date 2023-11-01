На минуточку, не прошло и месяца.

Хотя Международный олимпийский комитет и не приемлет коллективной ответственности израильских спортсменов за действия своего руководства, но вот Израиль считает, что коллективная ответственность тех же жителей сектора Газа за действия боевиков движения ХАМАС не просто есть, но и обязана быть. По этой причине на протяжении уже без малого одного месяца сектор Газа стирается авиационными ударами с лица земли, количество жертв, в основном (по сути, исключительно) приходящихся на гражданское население, с каждым днём увеличивается, а масштабы разрушений начинают носить библейский характер.

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И вот, сегодня в Сети появилась карта разрушений в секторе Газа, вызванных израильскими авиаударами, за период с 7 по 29 октября включительно. Можно заметить, что основные удары приходятся по городу Газа в северной части сектора, где разрушены до 33,5 % зданий. Также достаётся городам в центре и на юге сектора Газа, где разрушения достигают 5—8 % от общей застройки.

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Отметим, что действия Израиля в секторе Газа осуждаются практически всеми государствами арабского мира и глобального Юга в целом. Большинство стран мира выступают за немедленное прекращение огня и создание полноценного палестинского государства. Израилю, который наивно верит в то, что США в случае чего ему помогут, впрочем, всё безразлично. Подобная самоуверенность многим в истории сослужила совсем недобрую службу.