А, да? Риторический вопрос: а это только к израильтянам относится?

К сожалению, так называемые международные, а по сути — полностью подотчётные западным странам организации — максимально себя дискредитировали двойными стандартами и лицемерием. Казалось бы, пора бы уже понять, что ваше поведение видят во всём мире и делают соответствующие выводы, но нет — в том же Международном олимпийском комитете (МОК) продолжают считать, что у людей память как у рыбок Дори.

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Как мы помним, Россия была отстранена от олимпийских игр ещё задолго до специальной военной операции. После её начала на российских спортсменов и вовсе возложили коллективную ответственность за действия правительства, запретив им выступать. Многие из тех спортсменов, у которых наглухо отсутствуют принципы и нормы поведения, по этой причине даже сменили «спортивное гражданство» и выступают за другие государства. Осуждать мы их за это поведение не будем, потому что век спортсмена крайне недолог, а фантазии об олимпийских медалях слишком сильно давят на сознание, но факт есть факт: российским спортсменам на Олимпийских играх, да и в других «международных» спортивных соревнованиях, не рады.

Другое дело, когда речь заходит об израильтянах, государство которых сейчас массово совершает военные преступления в секторе Газа. В их отношении почему-то «правило» о коллективной ответственности не работает, и сегодня Международный олимпийский комитет даже опубликовал специальное предостережение другим спортсменам, запрещающее дискриминировать атлетов из Израиля.

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Как отметил представитель МОК, спортсмены «не могут нести ответственность за действия своих правительств», и если будут зафиксированы случаи дискриминации атлетов из Израиля, то МОК примет меры совместно с национальными комитетами государств «отличившихся» в деле дискриминации участников соревнований.