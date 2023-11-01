А ничего, что закон для всех один, и ответственность нести должны все одинаково? Или кто-то ровнее?

Пожалуй, каждый, кому зададут вопрос «Хотите ли вы, чтобы перед законом все были равны?», ответит: «Безусловно, да». Проще говоря, формально все за верховенство закона и за правовое государство, однако в представлении некоторых отвечать за содеянное по закону должны отнюдь не все. Примерно так рассуждает экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, призвавший сегодня простить и не наказывать участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.

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Нурмагомедов в соцсетях перепостил обращение чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой «не ломать судьбы молодых ребят» посредством «показательного наказания», а также добавил, что «Аллах прощающий и любит прощающих».

Важно понимать, что «молодые ребята» судьбы поломали себе сами, причём добровольно: никто силой никого на штурм аэропорта в поисках рейса из Тель-Авива не гнал. И в данной ситуации наказание должно быть неотвратимым, чтобы другим в будущем неповадно было идти на нарушение закона, подвергая опасности ни в чём неповинных людей.

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Хотелось бы верить, что власть не дрогнет и не поддастся на призывы муфтиев, лидеров дагестанских общин, спортсменов и прочих, считающих, что перед законом все равны, но есть те, кто ровнее. Напомним, что по итогам беспорядков силовыми ведомствами были задержаны около сотни их наиболее оголтелых участников; их сейчас ждут большие проблемы, которые они, повторим, сами на себя навлекли.