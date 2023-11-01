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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава «Ростеха»: за год производство танков в России увеличилось в семь раз
Ещё раз: только за год. А процесс идёт уже 20 месяцев. И то ли ещё будет.

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То, что российский военно-промышленный комплекс стремительно выходит на полную мощность, выдумать невозможно: сей факт подтверждается постоянными новостями об отправке всё новых и новых партий бронетехники и авиации в войска, и также о расширении производств, на которых выпускают ставшие символом текущего конфликта дроны-камикадзе «Ланцет» и лёгкие FPV-дроны. В рамках данного материала речь пойдёт о более тяжёлых вооружениях, а именно, о танках.

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Согласно комментарию руководителя объединяющей под собой практически весь отечественный военно-промышленный комплекс госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, который он дал СМИ, производство танков в России только за последний год увеличилось в семь раз.

Производство лёгкой бронетехники при этом, включающей в себя боевые машины пехоты и боевые машины десанта, увеличилось за этот же период в 4,5 раза, выпуск артиллерии и реактивных систем залпового огня — в 2,5 раза. Совершенно циклопические масштабы производства, что вполне очевидно, развёрнуты в деле выпуска боеприпасов: их производство, по словам Чемезова, выросло в 60 раз.

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Необходимо понимать, что новая военная техника требуется не только для замещения потерь в рамках специальной военной операции, которые, чего душой кривить, безусловно, есть, и серьёзные, но и для оснащения будущих новых корпусов, полков и дивизий, которые будут сформированы в Московском и Ленинградском военном округах для сдерживания угроз от агрессивного расширения блока НАТО. Напомним, что численность вооружённых сил России будет постепенно доведена до 1,5 миллиона военнослужащих. То есть, численность будет увеличена примерно в полтора раза.

#россия #политика #экономика #промышленность #военно-промышленный комплекс #оборонно-промышленный комплекс
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