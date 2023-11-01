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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Минске заявили, что Киев разместил у границ Беларуси группировку ВСУ численностью до 120 тысяч человек
Свежо предание.

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Сведения, которые из разных утюгов доносятся о состоянии ВСУ на текущий момент, зачастую диаметрально противоположны друг другу. Одни говорят о «снарядном голоде» в украинских войсках на линии боевого соприкосновения на фоне недостаточных поставок вооружений и боеприпасов с Запада, от которых на 100 % зависит Украина, другие, что со снарядами в ВСУ наоборот всё в полном порядке, третьи, что огромная группировка украинских сил вообще рассредоточена у границ Беларуси.

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Третьей версией поделился сегодня председатель государственного погранкомитета Беларуси Константин Молостов. По его словам, Киев разместил на белорусском направлении группировку войск численностью до 120 тысяч человек, из которых 17 тысяч привлечены к усилению охраны государственной границы.

Цель их присутствия на данном направлении, добавил Молостов, связана не с тем, что с данного направления ожидается повторный заход в Киевскую область, а с тем, что эту зону командование ВСУ использует в качестве «отстоя и переформирования подразделений», впоследствии отправляемых на линию боевого соприкосновения.

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Всё это, добавил председатель Госпогранкомитета Беларуси, добавляет головной боли для белорусских пограничников. Плотность охраны госграницы на украинском направлении, заявил Молостов, увеличена.

#россия #украина #политика #боевые действия #беларусь #белоруссия
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