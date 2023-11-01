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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США сегодня планируют провести новый тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Естественно, тестовый запуск будет проходить в небоевом исполнении.

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Поскольку мы сейчас стремительно переходим к Холодной войне 2.0, то и риторика ключевых её государств-участников меняется соответственно. Россия проводит тренировку, в рамках которой отрабатывается ответный массированный ядерный удар, Китай направляет к Ближнему Востоку часть своего флота, ну а США, в частности, время от времени проводят испытательные пуски межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.

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О том, что сегодня, 1 ноября, США собираются провести новый испытательный запуск третьего «Минитмена», сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер. Запуск будет осуществлён с базы США Ванденберг в Калифорнии, а его целью является демонстрация надёжности системы стратегического сдерживания вкупе с посылом сигнала союзникам США о гарантиях безопасности.

Надо полагать, что всех, кого необходимо, США об этом испытательном пуске предупредили. Стандартная практика, чтобы не возникло недопонимания между военными сверхдержавами. Противостояние противостоянием, но жить элиты во всех государствах, и в США в особенности, ещё всё-таки хотят.

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В текущем году это будет уже четвёртый испытательный пуск Minuteman III. Предыдущий проводился в сентябре, а остальные два в феврале и апреле.

#сша #политика #ядерное оружие
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